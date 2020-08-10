Умер начальник ОМВД России по Белоглинскому району

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Евгений Сивицкий скончался на 46-ом году жизни.

Сегодня, 8 августа, скоропостижно скончался начальник ОМВД России по Белоглинскому району Евгений Сергеевич Сивицкий, передает газета «Белоглинские вести». У полковника полиции осталось трое детей.

«Живой Кубани» источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти стал коронавирус. 24 июля с положительным тестом на COVID-19 Евгений Сивицкий попал в Тихорецкий госпиталь. А спустя пять дней в тяжелом состоянии его госпитализировали в Краснодар, в краевой инфекционный госпиталь. По словам информатора, полковник полиции находился в коме. О его смерти стало известно сегодня утром.

Евгений Сергеевич Сивицкий начал службу в органах внутренних дел в 1997 году. Успел пройти путь от оперуполномоченного отдела уголовного розыска до начальника отдела. С июля 2019 года руководил ОМВД по Белоглинскому району. За высокие рабочие показатели был награжден медалями «За отличие в службе» III, II и I степени.

В 2016 году Сивицкий был в командировке в Дагестане. Указом Главы республики был награжден медалью «20 лет разгрома международных бандформирований».

Редакция «Живой Кубани» выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего.