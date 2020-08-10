Пожарные провели рейд по соблюдению правил безопасности на воде

/Происшествия/

В субботу, 8 августа, работники 207-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактический рейд по соблюдению правил безопасности на воде в городском округе Серебряные-Пруды.

Начальник части Иван Логинов рассказал, что целью мероприятия стало предупреждение несчастных случаев на водоемах.

«Только строгое соблюдение правил безопасного поведения позволит избежать происшествий на воде. Чтобы напомнить отдыхающим об этих правилах, пожарные провели с отдыхающими на пляжах профилактические беседы, раздали листовки с полезной информацией и телефонами экстренных служб», - рассказал Иван Логинов.

Начальник подразделения уточнил, что в ходе рейда была задействована дежурная смена спасателей и одна единица техники.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"