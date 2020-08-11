Страшные подробности госпитализации Валентины Легкоступовой: пила с мужем

/Происшествия/

Известная советская и эстрадная певица Валентина Легкоступова госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи не дают прогнозов касательно ее выздоровления.

Как сообщили «МК» в правоохранительных органах, 7 августа родственники поместили 54-летнюю певицу в наркологическую клинику. Это произошло после того, как она с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Родные приехали в квартиру, где Легкоступова проживает со своим мужем Юрией Фирсовым и обнаружили страшную картину. В комнате царил бардак, а сама певица пребывала в состоянии алкогольного опьянения. На теле были видны многочисленные синяки, происхождение которых она пояснить не могла. Сначала Легкоступову госпитализировали в наркоклинику. Вечером ее состояние ухудшилось — она стала жаловаться на головные боли, а вскоре впала в кому. Поэтому было решено перевести женщину в другую больницу. Тут Легкоступову экстренно прооперировали — сделали трепанацию черепа и откачали огромную гематому. Пациентка в крайне тяжелом состоянии - в коме. Врачи пытаются снять отек мозга и наладить работу печени.

В связи с инцидентом стражи порядка намерены допросить супруга Легкоступовой. Юрий Фирсов – в прошлом яхтсмен – познакомился с исполнительницей хита «Ягода-Малина» около пяти лет назад. Все это время они сожительствовали, буквально месяц назад официально узаконили отношения, а потом и обвенчались. Для Легкоступовой это третий брак.

Родственники певицы крайне негативно восприняли замужество Валентины Валерьевны. Они считают, что новый муж, зная, что артистке противопоказан алкоголь, периодически угощал ее спиртным.

Кстати, в квартире помимо Легкоступовой был обнаружен и Фирсов. Он тоже был пьян и вместе с женой отправился в клинику. Однако позднее мужчина сбежал оттуда. Сейчас его местонахождение неизвестно. Стражи порядка также будут проверять информацию о возможных угрозах Фирсова родным Легкоступовой.

Источник: https://www.mk.ru/