Спасатели ЮРПСО МЧС России эвакуировали пастуха с Фишт- Оштеновского массива

/Происшествия/

Информация о происшествии поступила в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России от сестры пострадавшего. Женщина сообщила, что у ее брата отнялись ноги, предположительно, произошел тромбоз нижних конечностей. Они находятся в балаганах на Черкесском перевале, транспортировка пастуха верхом на лошади невозможна, просят помощи спасателей.

Вертолетом Ми-8 МЧС России сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда эвакуировали 67-летнего мужчину на носилках из балагана на борт воздушного судна. Медик ЮРПСО оказала пострадавшему доврачебную помощь. После прибытия на базу спасательного отряда мужчину передали врачам Скорой помощи.

Источник: http://urpsosochi.ru/