В российской Арктике горят леса

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На Чукотке, в Магаданской области и в Якутии усилились природные пожары, рассказал в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "Устойчивое лесопользование", исполнительный директор Лесного попечительского совета России Николай Шматков.

Площадь лесных пожаров в арктической зоне России с начала этого года выросла по сравнению с 2019-м, выяснили ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Пожары в Арктической зоне и за Полярным кругом, в особенности в засушливые и жаркие периоды, встречались в метеонаблюдениях чуть ли не столетней давности. Сейчас это явление усилилось, такие пожары стали чаще. В сводках по лесным пожарам лидирует Якутия, причем северные районы, на Чукотке достаточно большие пожары, в Магаданской области есть пожары. Горят тундровые экосистемы с низкими небольшими деревьями, которые не имеют хозяйственную ценность, но их экологическая ценность высока", – сказал Николай Шматков.

Бороться с этими пожарами нужно, прежде всего, разъяснительной работой и мерами наказания.

"Все хорошо, легко дышать, пока ветер уносит дым в сторону Ледовитого океана, но не когда в зоне задымления оказываются крупные города. Сибирь и Дальний Восток практически каждый год испытывают в той или иной степени задымление, которое жители европейской части испытали в 2010 году. Бороться нужно, прежде всего, разъяснительной работой и мерами наказания с людьми, которые волей или неволей просто поджигают лес, тундру, сухую траву", – сказал Николай Шматков.

В ситуации с лесными пожарами мы являемся заложниками погоды, отметил эксперт.

"Большой риск сохраняется из года в год, заложниками погоды быть нельзя, нужно принимать меры, в том числе на государственном уровне. Профилактика и борьба с лесными пожарами и с качеством ведения лесного хозяйств недофинансирована. Сейчас выделяется порядка 30 миллионов, а специалисты говорят, по крайней мере, о трехкратном увеличении этой цифры", – сказал Николай Шматков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/