Сотрудниками полиции Усть-Лабинска проводится проверка по факту ДТП

/Происшествия/

12 августа около 15 часов 35 минут в дежурную часть ОМВД России по Усть-Лабинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что по предварительным на 58 км автодороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин, водитель автомобиля Лада не предоставил преимущества в движении автомобилю Хонда, двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

В результате ДТП от полученных ранений на месте погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пять пассажиров авто Хонда, двое из которых несовершеннолетние.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю