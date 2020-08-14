Озвучена причина гибели мальков в реке Кубань

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В реке Кубань погибло более 25 тысяч мальков особо ценных осетровых пород. К этому привело снижение уровня воды из-за продолжающейся в регионе засухи. Кризисная ситуация сложилась не только в реке, но и на рыбных заводах, в частности - на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе.

По словам начальника Кубано-Адыгейского отдела рыбоохраны Росрыболовства Аслана Янока, на предприятии почти нет воды, что грозило полной гибелью молодняка. “В связи с этим накануне руководством предприятия было принято решение экстренно выпустить всю молодь в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища”, - приводит его слова “Интерфакс-Юг”.

Однако после выпуска рыбы, сброс на водохранилище сократился почти в два раза. Из-за этого река Кубань резко обмелела, молодняк не успел уйти вниз по течению и погиб.

Янок добавил, что всего было выпущено около 130 тысяч единиц рыбы.

Напомним, “МК на Кубани” публиковал фотографии, сделанные на обмелевших берегах реки Кубань в районе Гидростроя. Местный житель обнаружил тысячи мальков осетра. Некоторые рыбы еще дышали, их мужчина выпускал в воду.

Источник: https://kuban.mk.ru/