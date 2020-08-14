На Кубани пьяный водитель ВАЗ-21099 слетел в кукурузное поле и сбежал с места аварии

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На трассе в Павловском районе Краснодарского края произошло ДТП на мокрой после дождя дороге. В ГИБДД рассказали, что около поселка Южный 34-летний водитель ВАЗ-2199 разогнался, потерял контроль над автомобилем и слетел на обочину. Машина опрокинулась. В результате аварии тяжелые травмы получила 45-летняя женщина - пассажир этой машины. Ее отвезли в реанимацию.

После аварии водитель ВАЗ-21099 с места происшествия скрылся. Полицейские нашли мужчину. После медицинского освидетельствования выяснилось, что он управлял автомобилем будучи пьяным. Кроме того, водительских прав у него не было.

Еще одно ДТП произошло в Тбилисском районе Кубани. Там на дороге между Краснодаром и Кропоткиным 51-летний водитель Scania выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю Lada и врезался в него. В результате удара серьезно пострадал 45-летний водитель отечественной легковушки. Позже он скончался в больнице.

Источник: https://kuban.mk.ru/