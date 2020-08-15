Зарубина рассказала, кто виноват в смерти Легкоступовой

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Эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой заявила, что в смерти артистки виноват ее муж Юрий Фирсов.

Ранее артистка попала в больницу с травмой головы. Следствие считает, что артистка ударилась при падении. Некоторые СМИ писали, что она была пьяна, а на ее теле было множество гематом. Певице сделали операцию, однако после нее она впала в кому. В пятницу она скончалась.

Зарубина считает, что такую серьезную травму невозможно было получить, просто упав.

"Мне не нравился его (Фирсова. – прим. ред.) внешний вид… Что-то как-то меня смущало… Его нужно посадить, разорвать на куски", — заявила она "Пятому каналу".

Зарубина также отметила, что Легкоступова никогда не пыталась пиариться на своем здоровье.

Источник: https://www.mk.ru/