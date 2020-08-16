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Под Новороссийском девушка упала со скалы

Ночью 15 августа спасателям поступила информация о том, что в посёлке Мысхако под Новороссийском девушка сорвалась со скалы в море.

Она упала с примерно четырёхметровой высоты и на момент приезда спасателей находилась на мелководье. Пострадавшую достали из воды, погрузили на носилки и доставили к машине скорой помощи, о чём сообщил в своём Instagram начальник новороссийской службы спасения Алексей Одеров. Он посоветовал туристам отдыхать в светлое время суток, а ночью спать.

Ранее "МК на Кубани" сообщал о том, что в Абхазии туристы из Санкт-Петербурга сорвались на квадроцикле с обрыва. 22-летний водитель не справился с управлением и сорвался с дороги в реку.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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