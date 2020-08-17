На трассе М-4 «Дон» авария унесла жизни трех человек

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В Туапсинском районе Краснодарского края, на трассе М-4 «Дон», авария стала причиной гибели сразу трех человек.

По предварительным данным, 32-летний водитель машины «LADA Granta» выехал «на встречку» и столкнулся с автомобилем «LADA Priora», 31-летний водитель которого двигался по направлению своей полосы, как сообщает отдел ПБДД и ВСМИ УГИБДД краевого ГУ МВД России.

Оба водителя скончались. Также от полученных травм погиб 27-летний пассажир автомобиля «LADA Priora». Обстоятельства трагедии выясняются.

Источник: https://kuban.mk.ru/