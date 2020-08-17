Спасатели дважды за выходные эвакуировали из леса туристок из Москвы

/Происшествия/

Первый звонок с просьбой о помощи поступил в спасательный отряд МЧС от пострадавшей девушки в пятницу в 20.30 вечера.

Туристка сообщила, что не успела спуститься в поселок с горы Ачишхо до наступления темноты, сбилась с тропы, а на телефоне осталось 10 процентов зарядки. Спасатели Краснополянского поисково-спасательного подразделения ЮРПСО, созвонившись с пострадавшей, узнали, что изначально девушка отправилась в поход с молодым человеком. У пары со склона упал рюкзак, в котором находились палатка, теплые вещи, продукты, вода. Туристка решила спуститься за рюкзаком, но найти его не смогла. Подняться обратно по сыпучему склону к тропе не представлялось возможным, поэтому она вышла в сторону спуска с вершины горы Восточная Ачишхо на Греческий отрог. Её спутник вышел из горно-лесной местности в поселок Красная Поляна с другой стороны.

Девушка отправила сотрудникам МЧС координаты своего местонахождения, после чего спасатели попросили её отключить на телефоне всё, кроме мобильной связи, для экономии батареи.

В результате поисковых работ, в 2 часа ночи спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили пострадавшую 31-летнюю москвичку. Девушка продрогла от холода, сотрудники МЧС дали ей теплую одежду, после чего вывели из горно-лесной местности к служебному автомобилю и доставили в поселок Красная Поляна. В территориальных органах МЧС туристическая группа свой поход не регистрировала.

Еще один выезд у спасателей Краснополянского подразделения ЮРПСО был в субботу в 16.00. Звонившая в отряд женщина сообщила, что спускаясь с Бзерпинского карниза, её подруга сильно подвернула ногу, самостоятельно продолжить спуск не может. Выдвинувшись к месту происшествия, спасатели обнаружили пострадавшую 38-летнюю туристку на тропе в районе горы Табунная. Сотрудники МЧС оказали женщине доврачебную помощь, зафиксировав поврежденный голеностопный сустав, после чего на носилках транспортировали пострадавшую к служебной машине и доставили в травмпункт Краснополянской городской больницы. Свой поход в органах МЧС России туристы также не регистрировали.

Спасатели напоминают, что регистрация туристических маршрутов в территориальных органах МЧС является обязательной. Информировать подразделение МЧС, на территории которого проходит туристический маршрут, необходимо не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала похода.

Отправляясь в поход, при себе необходимо иметь снаряжение, обеспечивающее безопасное прохождение маршрута, средства связи и сигнализации, минимальный запас продуктов и медикаментов. После выхода группы с маршрута руководитель похода обязан сообщить об успешном окончании тура сотрудникам МЧС.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России