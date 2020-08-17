Спасатели спасли тонущего в море мужчину

/Происшествия/

Сегодня в 13.45 спасатели Лооского поисково-спасательного подразделения, увидели, как в море, на удалении около 100 метров от берега женщина подает сигналы с просьбой о помощи – машет, кричит. Как оказалось, ее муж, который тоже находился в море, начал захлебываться и тонуть.

Сотрудники ЮРПСО МЧС России доплыли до пострадавшего и при помощи спасательного круга эвакуировали 67-летнего туриста на берег. К счастью, сердечно-легочная реанимация мужчине не потребовалась, он пришел в себя самостоятельно. Семейная пара приехала на отдых в Сочи из города Новочеркасск.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России,