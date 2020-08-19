ДТП в Центральном районе 18.08.2020

/Происшествия/

18.08.2020 года, в 19 часов 50 минут, в районе дома 38, по ул. Макаренко, произошло ДТП в котором пострадал 16 летний водитель мопеда.

По предварительным данным водитель, управляя транспортным средством Киа при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с мопедом «Лифан», под управлением 16 летнего подростка (передвигался в мотошлеме).

В дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи