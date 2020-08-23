Лесной пожар под Новороссийском охватил 4 га

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На горе Колдун под Новороссийском горел лес. ЧП произошла 22 августа, информация о возгорании поступила спасателям около 16 часов.

Горела лесная подстилка. Локализовать пожар смогли только в 20:10. Огонь охватил площадь в 4 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 20 единиц техники и 63 человека привлекли к тушению пожара, рассказал руководитель МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров. Участвовало так же 5 единиц техники и 18 человек от службы МЧС.

Пожар возник в труднодоступной местности, поэтому тушить огонь с помощью ранцевых огнетушителей. Алексей Одеров отметил, что возможной причиной ЧП мог стать непотушенный или неправильно разведенный костер.

Спасатели напоминают, что в лесном массиве запрещено разжигать огонь рядом с сухой травой и деревьями. Любой костер необходимо огородить минерализированной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Источник: https://kuban.mk.ru