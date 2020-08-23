На бывшую судью Белореченского райсуда Краснодарского края завели уголовное дело

/Происшествия/

Ирина Дадаш, так зовут фигурантку, работала в Белореченском суде с 2003 года, в 2013 стала зампредом, а еще через три года была назначена врио председателя суда.

Но, как оказалось, вместе с подъемом по профсоюзной лестнице Дадаш ступила и на другой путь. Сейчас бывшая судья обвиняется в многочисленных процессуальных нарушениях и мошенничестве.

В правоохранительные органы поступила информация, что Дадаш обещала прекратить уголовное дело в отношении сотрудников Адыгейского государственного университета о выдаче фальшивых дипломов, за что получила вознаграждение. По версии следствия, речь идет более чем о 560 тысячах долларов. Представление о возбуждении уголовного дела на бывшую судью в ВККС направил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее Дадаш обвиняли в неоднократном отсутствии на рабочем месте и во «внепроцессуальном общении» с родственниками подсудимых. Судья их консультировала.

Дадаш своей вины не признает ни по одному из пунктов и уверяет, что стала жертвой грязных интриг. Якобы, все эти проблемы с законом начались сразу после того, как она выдвинула свою кандидатуру на пост председателя Белореченского суда.

Совсем недавно другая, более знаменитая кубанская судья Елена Хахалева объясняла все предъявляемые к ней претензии аналогичным образом – интриги, травля, заговор. Что, в общем, ей не помогло.