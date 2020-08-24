Появились подробности гибели пяти человек в выгребной яме под Воронежем

/Происшествия/

Стали известны подробности жуткой трагедии в Новоусманском районе Воронежской области, где погибли пять человек, упав в сливной колодец на территории совхоза.

Как пишет РИА «Воронеж» со ссылкой на источник, всему виной стала пластиковая крышка, которой была накрыта шестиметровая яма. Она оказалась неустойчива, из-за чего в колодец провалились люди. Первой туда упала двухлетняя девочка. Ее бросилась спасать 35-летняя мать, но сама угодила в ловушку. Следом там оказались попытавшиеся их выручить восьмилетняя дочь и 35-летний отец. Им на помощь пришли 24-летний сосед и его 52-летний отец, но и они провалились.

За исключением старшего соседа, все они погибли мгновенно либо от удушья либо от отравления метаном. Выживший мужчина был доставлен в токсикологическое отделение с отравлением газом. При госпитализации он был в тяжелом состоянии, однако сейчас врачи оценивают его как удовлетворительное и готовят к выписке.

Трагедия произошла вечером 23 августа во дворе одного из частных домов, в котором жила многодетная семья с четырьмя детьми. В результате ЧП погибли оба родителя и двое детей, еще двое детей остались сиротами.

В администрации Новоусманского района пообещали организовать и оплатить похороны всех погибших в сливной яме. Также местные власти проверить состояние всех сливных ям.

Источник: https://www.mk.ru/