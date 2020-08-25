Число туристов, эвакуированных из зоны пожара под Анапой, увеличилось до тысячи

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Продолжается эвакуация людей из зоны лесных пожаров под Анапой.

К настоящему моменту опасную территорию покинули около тысячи туристов. На месте ЧП продолжает работать оперативный штаб комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Штаб возглавляет исполняющий обязанности мэра курорта Василий Швец.

По данным оперштаба, к настоящему моменту пожар прошел по территории около 82 гектаров. Огонь движется фронтом шириной около пяти километров. Площадь активного горения составляет около трех гектаров.

В тушении пожара задействованы 217 человек с ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом и 21 единица техники, к месту пожара организован подвоз воды.

В администрации Анапы сообщают, что из опасной зоны эвакуировано около тысячи туристов,. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухим пайком, выделены автобусы для перевозки людей в близлежащие населенные пункты.

Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал, что с Малого Утриша в ночь с 24 на 25 августа были эвакуированы 350 человек. По состоянию на 6:40 25 августа, площадь активного горения здесь составила около трех гектаров. В 6:30 в борьбу с огнем включились вертолеты МЧС России.

Также «МК на Кубани» писал, что автотранспорту закрыли въезд на Утриш из-за лесного пожара. Автомобили, направляющиеся в сторону Большого Утриша, разворачивают, на въезде в поселок Супсех дежурит наряд полиции На территории Супсехского сельского округа введен режим ЧС.

Источник: https://kuban.mk.ru/