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Взрыв произошел в квартире, где проживала семья с детьми

По предварительной информации взрыв в доме на улице Кубинка произошел в двухкомнатной квартире на 3-м этаже. Там находились дети.

Как стало известно «МК», инцидент произошел в 9.55 в квартире, где проживает супружеская пара и двое несовершеннолетних детей, мальчик и девочка. Причина взрыва пока неясна. Спасти удалось всю семью.

Жильцы дома утверждают, что последний раз газовое оборудование проверяли пять месяцев назад. Тогда никаких проблем не возникало. Однако основная версия – взрыв произошел из-за неисправности газовой колонки.

Источник: https://www.mk.ru/economics/

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Категория: Новости / Происшествия

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