ДТП Мостовской Район трое погибших

/Происшествия/

25.08.2020 около 22 часов в Мостовском районе, водитель автомобиля Поло двигавшиеся со стороны г. Лабинска в сторону г. Майкопа, при совершении маневра не справился с управлением, допустив выезд на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Крайслер Себринг.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Фольксваген Поло погиб на месте ДТП, пассажирка автомобиля была доставлена в реанимацию ЦРБ пгт. Мостовского.

Водитель и пассажирка автомобиля Крайслер Себринг скончались на месте ДТП.

По факту произошедшего следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю