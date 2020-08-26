В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту ДТП

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Установлено, что 28-летний местный житель, находясь в алкогольном опьянение, совершил дорожное происшествие, повлекшее тяжкий вред здоровью пассажира.

Следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 28-летнего местного жителя.

Следователи установили, что причиной ДТП явилось грубое нарушение водителем правил дорожного движения. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем своего мотоцикла с превышением скоростного ограничения. Не справившись с управлением, мужчина допустил выезд на полосу встречного движения, в результате которого транспортное средство наехало на забор и опрокинулось. Пассажиру мотоцикла, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящий момент ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску