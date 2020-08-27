На Кубани за полгода утонули 122 человека

/Происшествия/

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовали статистику гибели на воде.

С 1 января по 26 августа 2020 года в Краснодарском крае утонули 122 человека, в их числе – 11 детей и подростков. Как уточнили в ведомстве, все случаи гибели людей на воде произошли в необорудованных для купания местах.

Вместе с тем в нынешнем году в МЧС отмечают снижение числа погибших на воде по сравнению с прошлым годом.

– За такой же период 2019 года на воде погибло на три человека больше. Снижения числа трагических случаев мы связываем с пропагандой мер безопасности на воде среди населения, – прокомментировал данную информацию врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, главный государственный инспектор по маломерным судам Андрей Харчев.

Андрей Харчев также напомнил об опасности купания в необорудованных местах и призвал жителям и гостям края соблюдать правила безопасности у воды.

Источник: https://kuban.mk.ru/