27 августа в 09 часов к сотрудникам отдела ГИБДД обратился гражданин с жалобой на ночного нарушителя спокойствия.

/Происшествия/

Он рассказал, что в районе трех часов ночи по улице Молокова ездил автомобиль, водитель которого, управляя своим транспортным средством, неоднократно отправлял его в занос. Рев двигателя, визг колес и громкая музыка мешали спать всему району. Гражданин сфотографировал автомобиль ночного гонщика и запомнил номер его машины. Всю имеющуюся информацию он передал инспекторам Госавтоинспекции для принятия мер в отношении нарушителя.

В 12 часов данный автомобиль был выявлен и остановлен, водителю показали фотографии и видеозапись его гонок и попросили дать объяснение совершенным действиям. 25-летний местный житель пояснил, что решил развлечься на пустой дороге, о том, что он кому-то мешает не задумывался. Не задумывался он и о том, что своим «дрифтом» портит дорожную разметку на пешеходном переходе, а также о том, что нельзя вносить в конструкцию автомобиля изменения без согласования с ГИБДД. При проверке технического состояния была выявлена неисправность рулевого управления.

На водителя составили 3 административных материала по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ за внесение изменений в конструкцию автомобиля (обрезанные пружины и внесение изменений в световое оборудование), по ч.2 ст.12.5 за неисправное рулевое управление, по ст.12.33 КоАП РФ за порчу разметки. Транспортное средство было эвакуировано на спец.стоянку до момента устранения выявленных нарушений, а водитель доставлен в отдел полиции, был составлен административный материал по ч.1 ст.20.1

КоАП РФ за нарушение общественного порядка и передан в суд для принятия решения.

Начальник ОГИБДД УВД по городу Сочи подполковник полиции Кузьмин Александр Владимирович: «Это уже не первый случай привлечения к ответственности любителей ночных гонок, только за летний период в отношении стритрейсеров было составлено более 50 административных материалов. За хулиганство в отношении 3 водителей судом было принято решение о наказании в виде административного ареста на различные сроки. Напоминаю всем водителям, дороги общего пользования не предназначены для отработки гоночного мастерства. За грубые нарушения Правил дорожного движения, а также нарушение общественного порядка, сотрудниками ГИБДД будут приниматься самые жесткие меры».

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи