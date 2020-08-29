Кемеровский пенсионер расстрелял соседей

/Происшествия/

В Кемеровской области 72-летний житель города Топки атаковал соседскую семью.

По предварительным данным следствия, причиной стрельбы стал затянувшийся конфликт между соседями.

Как сообщается в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области, рядом с одним из частных домов в городе обнаружили тело 38-летнего мужчины с огнестрельным ранением груди. Его 14-летний сын выжил. Его госпитализировали с огнестрельным ранением плеча.

Следствие считает, что пенсионер готовился к нападению. В пятницу он спрятал охотничье ружье под одеждой и пошел к их дому. Сначала у него возник конфликт с супругой соседа. В итоге мужчина ударил ее. Женщина попросила сына позвать отца.

Когда супруг выбежал из дома, незваный гость произвел несколько выстрелов из ружья в их сторону. В результате мужчина скончался на месте, а мальчик был ранен в плечо.

Злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", а также "Убийство, совершенное общеопасным способом".

Источник: https://www.mk.ru/