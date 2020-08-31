Сотрудники МЧС помогли женщине, находившейся в районе массива Ачишхо

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Как сообщила мама ушедшей в горы туристки, ее дочь отправилась в поход в район горы Ачишхо, на связь последний раз выходила несколько дней назад.

Телефон у туристки находился вне зоны действия сети. По информации, размещенной на странице ее социальных сетей, женщина поднималась по крутым склонам, среди высокой травы и кустарников.

По предоставленным сотрудникам МЧС координатам, спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО совместно с кинологическими расчетами Южного ККСЦ МЧС России выдвинулись в предполагаемый район поиска. Спасатели обнаружили 36-летнюю туристку в районе озера Зеркальное, после чего сопроводили ее до поселка Красная Поляна. Медицинская помощь жительнице Московской области не потребовалась.

Источник: http://urpsosochi.ru/