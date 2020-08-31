Спасатели оказали помощь мужчине, выпавшему из окна квартиры

/Происшествия/

В воскресенье, 30 августа, работники дежурной смены поисково-спасательного отряда №7 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, который выпал из окна многоэтажного дома в микрорайоне Колычёво городского округа Коломна.

Спасатель (старший смены) Валерий Беляев рассказал, что мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже.

«Мужчина ставил москитную сетку, стоя на подоконнике на третьем этаже многоквартирного дома, но случайно оступился и упал на крышу прилегающего к дому. В следствие падения мужчина повредил ногу и не смог сам спуститься вниз», - сообщил Валерий Беляев.

Старший смены добавил, что соседи, увидев лежащего мужчину, позвонили в Единую дежурную диспетчерскую службу «112».

«Прибыв к месту происшествия, мы поднялись по выдвижной трёхколенной лестнице на крышу магазина и оказали мужчине первую помощь. Затем спасатели помогли пострадавшему спуститься на землю и передали его врачам бригады скорой медицинской помощи», - добавил Валерий Беляев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"