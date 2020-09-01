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Житель Подмосковья убил жену в детсаду на глазах у детей
Житель Подмосковья убил супругу в детском саду на глазах у детей, пишет Telegram-канал «112».
По информации паблика, 53-летний мужчина в пьяном состоянии проник на территорию одного из детсадов в Воскресенске через открытую запасную дверь. Мужчина нанес своей жене-воспитателю несколько ранений на глазах у малышей. Женщина скончались на месте ЧП до приезда врачей. Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.
Источник: https://www.mk.ru/
Категория: Новости / Происшествия