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Житель Подмосковья убил жену в детсаду на глазах у детей

Житель Подмосковья убил супругу в детском саду на глазах у детей, пишет Telegram-канал «112».

По информации паблика, 53-летний мужчина в пьяном состоянии проник на территорию одного из детсадов в Воскресенске через открытую запасную дверь. Мужчина нанес своей жене-воспитателю несколько ранений на глазах у малышей. Женщина скончались на месте ЧП до приезда врачей. Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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