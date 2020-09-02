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Спасатели деблокировали из автомобиля трех сочинцев, пострадавших в ДТП

 Авария произошла на автодороге «Обход Сочи», перед съездом на улицу Пластунская. В результате столкновения трех транспортных средств, в салоне автомобиля «Рено Логан» были заблокированы водитель и два пассажира.

Прибыв на место ДТП, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлического инструмента освободили зажатых в салоне машины сочинцев. Медик Южного регионального поисково-спасательного отряда оказала пострадавшим доврачебную помощь - зашинировала поврежденные конечности,  установила инфузионные системы с обезболивающими препаратами. По прибытию «Скорой помощи», спасатели передали пассажиров  1938 и 1937 г.р. и водителя 1983 г.р. бригаде врачей.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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