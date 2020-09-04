/Происшествия/

Стали известны подробности страшной аварии под Анапой

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов рассказал, что водитель автобуса из Ставропольского края не справился с управлением и оказался на «встречке», после чего произошло столкновение с вахтовым микроавтобусом «лоб в лоб».

Полиция начала проверку, по окончанию которой будет принято процессуальное решение. Стало также известно, что один из девяти пострадавших скончался. Остальным оказывают лечение в Анапской центральной районной больнице.

Напомним, ДТП произошло ранним утром 4 сентября, в районе поселка Витязево. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавших из окон.

Источник: https://kuban.mk.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Налоговые вычеты на детей предложили изменить

Над "Северным потоком-2" нависла тень "Новичка"

Число выявленных случаев коронавируса в России снова растет

В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о серии краж

Полицейские Новороссийска предупреждают жителей о мошенницах, которые под видом оказания социальной помощи похищают денежные средства