Стали известны подробности страшной аварии под Анапой

/Происшествия/

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Рунов рассказал, что водитель автобуса из Ставропольского края не справился с управлением и оказался на «встречке», после чего произошло столкновение с вахтовым микроавтобусом «лоб в лоб».

Полиция начала проверку, по окончанию которой будет принято процессуальное решение. Стало также известно, что один из девяти пострадавших скончался. Остальным оказывают лечение в Анапской центральной районной больнице.

Напомним, ДТП произошло ранним утром 4 сентября, в районе поселка Витязево. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавших из окон.

Источник: https://kuban.mk.ru/