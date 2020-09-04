В Красноярском крае ученик пытался взорвать школу
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении задержанного 15-летнего подростка, который собирался совершить террористический акт в школе в Минусинском районе, сообщается на сайте СК РФ.
Подчеркивается, что такой умысел у школьника возник весной этого года. Он собрал четыре взрывных устройства. Довести до конца преступление ему не удалось по независящим от него причинам и ввиду его задержания сотрудниками ФСБ.
Задержанный уже раскаялся и признал свою вину.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 13 граждан России, которые планировали массовые убийства. 11 из них были участниками закрытое интернет-сообщества. В ходе обысков были обнаружены охотничье, холодное, травматическое оружие и взрывные устройства.
Источник: https://www.mk.ru/
Категория: Новости / Происшествия