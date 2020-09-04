В Красноярском крае ученик пытался взорвать школу

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В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении задержанного 15-летнего подростка, который собирался совершить террористический акт в школе в Минусинском районе, сообщается на сайте СК РФ.

Подчеркивается, что такой умысел у школьника возник весной этого года. Он собрал четыре взрывных устройства. Довести до конца преступление ему не удалось по независящим от него причинам и ввиду его задержания сотрудниками ФСБ.

Задержанный уже раскаялся и признал свою вину.

Ранее ФСБ сообщила о задержании 13 граждан России, которые планировали массовые убийства. 11 из них были участниками закрытое интернет-сообщества. В ходе обысков были обнаружены охотничье, холодное, травматическое оружие и взрывные устройства.

Источник: https://www.mk.ru/