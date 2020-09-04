ДТП в Центральном районе города Сочи 04.09.2020

/Происшествия/

04.09.2020 года, в 08 часов 45 минут, в районе дома 35, по

ул. Альпийской, произошло ДТП в котором пострадал 10 летний пешеход.

По предварительным данным, водитель управляя транспортным средством «Хендэ» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода переходившего проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу справа на лево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход.

Руководство отдела ГИБДД УВД по городу Сочи напоминает, что невнимательность и рассеянность на дороге приводит к совершению дорожно-транспортного происшествия. Помните, автомобиль, это средство повышенной опасности при управлении которым недопустимо отвлечение.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи