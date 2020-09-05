31-летний приезжий спровоцировал крупный пожар в Краснодаре

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Житель соседней республики, отмечая день рождения сына в Краснодаре, спровоцировал пожар в поле микрорайона Гидростроителей, сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Полицейские установили, что 31-летний житель Республики Армения арендует квартиру в соседнем доме. Мужчина запустил салют, из-за которого загорелась сухая трава в поле.

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Напомним, ЧП произошло на улице Невкипелого, 24/2 микрорайона Гидростроителей вечером 4 сентября.

Источник: https://kuban.mk.ru/