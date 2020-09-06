В Красноармейском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибла женщина

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов на улице Народной в станице Полтавской, в результате которого погибла местная жительница.

По предварительным данным, в ночь на 6 сентября 2020 года произошло возгорание в одной из комнат домовладения, расположенного на улице Народной в станице Полтавской. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме было обнаружено тело 30-летней местной жительницы, которая накануне пришла в гости к хозяину домовладения. Предварительной, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю