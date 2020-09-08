Родители потерявшихся детей в горах Сочи заступились за тренера

/Происшествия/

Родители потерявшихся детей в горах Сочи дали первое интервью СМИ. Они заступились за тренера юных спортсменов и рассказали, что опасаются его травли.

По словам взрослых, первой мыслью после радости от благополучного финала истории была мысль о том, что необходимо не допустить травли преподавателя.

– Наш тренер – герой. Находясь в горах, при температуре 9 градусов, в шортах, футболочках, без еды, без воды, без спичек, без средств любой связи, наши дети не замерзли и остались живы, – высказалась одна из родительниц.

Напомним, туристическая группа из восьми детей и трех взрослых, включая тренера, заблудилась в горах сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор». Туристам пришлось остаться ночевать прямо в лесу.

Всю ночь и все утро сотрудники МЧС искали ребят с помощью квадроциклов, конно-кинологического отряда и вертолета, но поиски не давали результатов. Найти туристов удалось лишь после того, как один из старших группы смог выйти на связь. Их эвакуировали на борту вертолета, после чего доставили к медикам. Сообщается, что состояние у всех – удовлетворительное.

Дети и взрослые оказались учениками и педагогами детско-юношеской спортивной школы из Твери.

Источник: https://kuban.mk.ru/