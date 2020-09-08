Кубанские автоинспекторы обращаются к водителям с призывом не допускать выезда на полосу встречного движения и управление в утомленном состоянии

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На дорогах Краснодарского края в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по причине выезда на полосу встречного движения.

Сегодня, около 10 часов утра, в районе 75-километра автодороги «Краснодар – Ейск» Брюховецкого района по предварительным данным водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос» допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузным автомобилем «КАМАЗ» с полуприцепом.

В результате происшествия водитель иномарки и трое его пассажиров от полученных травм погибли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

С начала текущего года на дорогах Краснодарского края произошло 363 аварии по причине выезда на полосу встречного движения, в них погибли 104 человека и 652 человека получили травмы.

Не смотря на общую картину снижения дорожно-транспортных происшествий по причине выезда на полосу встречного движения, в последние дни участились случаи автоаварий по данной причине.

В текущем году в отношении водителей, допустивших в нарушение ПДД выезд на полосу встречного движения, составлено более 14000 административных материалов. За выезд на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления сроком до 6 месяцев или штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Кубани призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и не допускать опасных маневров, таких как выезд на полосу встречного движения, данные нарушения приводят к дорожно-транспортным происшествиям, характеризующимся высокой тяжестью последствий.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13735819