В Тимашевске следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина

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Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одной из квартир дома на улице Братьев Степановых, в результате, которого погиб местный житель.

По предварительным данным, сегодня произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на 4 этаже, дома расположенного на улице Братьев Степановых города Тимашевска. Соседи, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в одной из комнат было обнаружено тело 50-летнего хозяина квартиры.

В настоящее время на месте продолжает работать следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В ходе поверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю