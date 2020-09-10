Работники освободили собаку, застрявшую в ограждении школы

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В пятницу, 4 сентября, работники 338-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, застрявшую между прутьев в калитке ограждения Руновской средней общеобразовательной школы городского округа Кашира.

Начальник караула Дмитрий Запоражан рассказал, что сотрудники школы не смогли самостоятельного вытащить животное и обратились за помощью к спасателям.

«Прибыв на место, дежурный караул с помощью аварийно-спасательного инструмента разжал прутья и освободил собаку. Почувствовав себя в безопасности, собака быстро удалилась», – сообщил Дмитрий Запоражан.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"