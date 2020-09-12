Студент Бориса Клюева выпал во сне из окна общежития

/Происшествия/

Студент покойного актера Бориса Клюева 11 сентября получил тяжелые травмы в результате несчастного случая в общежитии театрального училища в центре Москвы. 20-летний парень задремал на подоконнике и упал с 3 этажа.

Как стало известно «МК», второкурсник Высшего театрального училища имени Щепкина был найден 11 сентября в 2.33 на асфальте возле общежития, под распахнутым окном на третьем этаже. Стоны несчастного услышала другая студентка, которая проснулась среди ночи и вышла из своей комнаты.

Парня доставили в Боткинскую больницу и поместили в реанимацию. У него серьезные травмы, врачи пока не делают прогнозов.

Тем временем руководству общежития вместе со стражами порядка удалось восстановить обстоятельства падения. Примерно в час ночи студент из своей комнаты (там проживали четыре человека) пришел на кухню, где выключил свет, и у открытого окна стал слушать музыку на мобильном телефоне. Около двух часов ночи парень разместил сторис в инстаграме, а затем, видимо, задремал, потерял равновесие и выпал наружу.

Соседи студента очень переживают за него. Собственно, эта комната всегда считалась в общежитии очень дружной. Ребята приехали в столицу из Якутии.

Выпавший из окна молодой человек — студент, который учился у народного артиста РФ Бориса Клюева, одного из ведущих актеров Государственного академического Малого театра, художественного руководителя двух курсов ВТУ имени М.С.Щепкина, заведующего кафедрой актерского мастерства. Борис Клюев скончался 1 сентября этого года в возрасте 76 лет. Однако студентов не пустили на похороны. Они приехали в столицу из Якутии 26 августа, а 28-го, при сдаче анализов выяснилось, что среди учащихся есть заболевшая коронавирусом. И остальные попали на карантин.

Источник: https://www.mk.ru/