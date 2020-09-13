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ДТП в Хостинском районе города Сочи 12.09.20

12.09.2020 года в 13 часов 20 минут, на ул. Транспортная, напротив дома 133, произошло ДТП.

По предварительным данным водитель управляя транспортным средством Ниссан, двигаясь со стороны ул. Голенева при развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом Ямаха, под управлением 33 летнего водителя, который управлял мотоциклом не имея права управления данной категорией транспортного средства..

В результате столкновения водитель мотоцикла погиб на месте.

Руководство Госавтоинспекции города Сочи напоминает, что совершение левого поворота и разворота является одним из наиболее опасных маневров, так он связан с выездом на встречную полосу движения. При его выполнении необходимо быть уверенным в безопасности: невнимательность и излишняя самоуверенность приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Управлять транспортным средством не имея права управления – категорически запрещено.

Источник: ОГИБДД УВД по городу Сочи

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Категория: Новости / Происшествия

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