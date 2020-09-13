Ночью в Краснодаре загорелся дом по улице Российской

/Происшествия/

В ночь на 13 сентября в восьмиэтажном доме по улице Российской в Краснодаре произошло возгорание. Предварительной причиной в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.

Спасатели эвакуировали из здания триста человек и локализовали пожар на площади в почти четыре с половиной тысячи квадратных метров, — сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Ликвидировали возгорание в шесть утра по московскому времени. От огня пострадало 88 квартир.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар начался в квартире на седьмом этаже около двух часов ночи и моментально пошел по крыше и по кругу (многоквартирный дом имеет о-образную форму).

Источник: https://kuban.mk.ru