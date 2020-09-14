Спасатели деблокировали двухлетнего ребенка из автомобиля

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В понедельник, 14 сентября, работники поисково-спасательного отряда №18 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили двухлетнего ребенка из заблокированного автомобиля, припаркованного в садоводческом товариществе «Луч» Наро-Фоминского городского округа.

Старший смены Илья Шанин рассказал, что в Единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась женщина, у которой в заблокированном автомобиле осталась двухлетняя дочь.

«Мама ребенка вышла из машины, оставив там ключи, а дверь автомобиля захлопнулась. Взволнованная женщина не растерялась и вызвала спасателей. Дежурная смена оперативно прибыла к месту происшествия. Пока мама отвлекала малышку, сидящую в детском кресле, спасатели аккуратно отжали стекло и при помощи специального троса открыли дверь автомобиля. Потребовалось всего несколько минут, чтобы вызволить ребенка из машины», – рассказал Илья Шанин.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"