Покончил с собой националист Максим Марцинкевич "Тесак"

/Происшествия/

В следственном изоляторе №3 Челябинска найден мертвым известный российский общественный деятель, видеоблогер неонацистского толка Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак".

Как сообщает телеграм-канал Baza, 36-летний Марцинкевич недавно был доставлен в это СИЗО с целью дальнейшего этапирования в Москву. Он находился в одиночной камере. Предварительная версия произошедшего - самоубийство.

При этом источники говорят, что в камере также была обнаружена записка. Там он говорит, что не хочет доставлять неприятности администрации СИЗО, при этом просит передать своей гражданской супруге в Екатеринбург книжку про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами "Простите меня".

Марцинкевич несколько раз получал наказания в основном за публикацию скандальных видеороликов. Однако 27 июня 2017 года он получил 10 лет колонии строгого режима за нападения на продавцов спайсов. В мае 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, но в декабре того же года Бабушкинский суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к тому же наказанию. Реальные сроки также получили тогда и несколько его сторонников.

Источник: https://kuban.mk.ru/