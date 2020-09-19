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Кубанец упал в пропасть с высоты 35 метров и чудом остался жив

18 сентября в Мостовском районе Краснодарского края мужчина 26 лет сорвался в пропасть с площадки горы Бамбаки.

Высота падения составила 35 метров, и мужчина чудом остался жив. Пострадавшего обнаружили его друзья на выступе скалы, услышав крики о помощи.

Специалисты Псебайского отряда «Кубань-СПАС» в сопровождении двух медиков прибыли к скале и спустились вниз с помощью альпинистского снаряжения. Врачи оказали молодому человеку первую помощь и установили, что у него переломаны ноги, а также имеются многочисленные травмы на всем теле. На носилках парня вынесли наверх и госпитализировали.

Очевидцы рассказали, что спускали мужчине на веревке бутылки с водой, пытаясь напоить пострадавшего.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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