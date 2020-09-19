В пригороде Краснодара пьяный водитель въехал в детскую площадку

/Происшествия/

В поселке Российском под Краснодаром, по адресу Измаильская, 13, водитель въехал на «Ниве» в детскую площадку, сообщают очевидцы.

По их словам, водитель был пьян, а рядом с ним в салоне обнаружили спящего мужчину. Люди также рассказали, что «один ребенок чудом не пострадал».

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, нарушителя ждет административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Машину отправят на штрафстоянку.

Источник: https://kuban.mk.ru/