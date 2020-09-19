В Сочи при столкновении Toyota и ВАЗ пострадал ребенок

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В Сочи иномарка на высокой скорости протаранила отечественный автомобиль, в результате несовершеннолетний получил травмы.

ЧП произошло около 21:40 в Адлерском районе города-курорта вчера, 18 сентября. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи. Известно, что автомобиль марки Toyota врезался в ВАЗ-21099. Водитель иномарки ехал с превышением скорости.

После столкновения Toyota въехала в дорожное ограждение, затем выехала на обочину и перевернулась. В аварии пострадал ребенок, который находился в ВАЗ-21099. Несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.

Источник: https://kuban.mk.ru/