В Тюмени в квартире на втором этаже дома на улице 50 лет ВЛКСМ произошел взрыв газа

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В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области Znak.com сообщили, что из-за взрыва газа без последующего горения в квартире дома 95 на втором этаже пятиэтажного дома разрушился балкон и два соседних.

Частично повреждены две квартиры. Эвакуированы 75 человек. На месте работают шест единиц техники и 14 человек личного состава. Вызов поступил в 20:11.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, одного человека с термическим ожогом с месте происшествия медики везут в ОКБ № 1, еще одному оказали помощь на месте из-за поверхностного пореза, продолжается дежурство.