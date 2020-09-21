Спасатели эвакуировали туриста, сорвавшегося со скалы

/Происшествия/

Вечером 18 сентября через службу «112» в спасотряд Южного РПСО поступило сообщение от участника незарегистрированной туристической группы о том, что во время прохождения каньона, расположенного на притоке реки Кудепста, со скального уступа

сорвался мужчина. При падении он получил серьезные травмы, самостоятельно передвигаться не может, место происшествия находится далеко от дороги.

Незамедлительно к пострадавшему выдвинулась группа спасателей МЧС России, находящаяся на спелеосборах в районе Воронцовской пещеры. Через пещеру Очажную они вышли в каньон к туристам, медик ЮРПСО МЧС России, входящая в состав группы, оказала пострадавшему доврачебную помощь, поставив капельницу с обезболивающим и воротник Шанца. После чего мужчину 1974 года рождения спасатели уложили на специальные носилки, предназначенные для транспортировки пострадавших из пещер и каньонов. Совместно с прибывшей на усиление группировкой спасателей из базового отряда Южного РПСО, житель Московской области был транспортирован из каньона к автомобилю «Скорой помощи», где и передан врачам.

По предварительному диагнозу, турист получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребра и ушиб грудного отдела позвоночника.

Источник: пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России