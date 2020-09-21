Сотрудники Госавтоинспекции проводят «Неделю безопасности дорожного движения»

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С 21 по 25 сентября 2020 года на территории города Новороссийска пройдут профилактические мероприятия в рамках «Недели дорожной безопасности».

За истекший период на территории обслуживания Управления МВД России по городу Новороссийску зарегистрировано 277 дорожно-транспортных происшествий, что на 31 меньше в сравнении с аналогичным период прошлого года, в которых 20 человек погибло, 336 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Лишены права управления транспортным средством 216 человек, за нарушения Правил дорожного движения составлен 20441 административный материал.

Во время проведения профилактического мероприятия «Неделя безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекции напомнят об использовании световозвращающих элементов на одежде, а также ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Будет проведена профилактическая работа с участниками дорожного движения.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску