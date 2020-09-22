В Новороссийске закидали кирпичами припаркованные автомобили

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21 сентября в Новороссийске, на улице Мурата Ахеджака, хулиганы закидали кирпичами припаркованные автомобили, сообщают очевидцы.

Кирпичи выкинули из окон многоэтажных домов. Рассказчик уверен, что виновата нетрезвая компания с десятого этажа. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал о других случаях хулиганства на парковках. Так, в Краснодаре мужчина прыгал по капотам чужих машин. Происшествие случилось в районе Западного обхода и оказалось зафиксировано уличными камерами видеонаблюдения.

Источник: https://kuban.mk.ru/