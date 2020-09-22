На выходных помощь спасателей требовалась на море и в горах

/Происшествия/

19 сентября оперативному дежурному спасотряда МЧС России поступило сообщение, что в районе Имеретинского порта в открытое море течением уносит мужчину.

Спасатели Адлерского подразделения Южного РПСО на катере вышли в море, обнаружили пострадавшего и подняли его на борт, после чего транспортировали на берег. Как объяснил сочинец 1957 г.р., купаясь на пляже «Крылья Балтики» в устье Псоу, он попал в сильное течение, которое начало уносить его в сторону порта. Выбраться из него самостоятельно и доплыть к берегу не было никакой возможности. От медицинской помощи мужчина отказался.

20 сентября в отряд позвонил мужчина, рассказавший, что они с друзьями на велосипедах двигались из поселка Красная Поляна в Медовеевку по лесной дороге, но повернули не туда, сбились с тропы и теперь не могут на нее вернуться. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России, находясь на телефонной связи с туристами, выдвинусь в район поиска. Заблудившаяся группа была обнаружена в районе реки Монашка, спасатели вывели их к автомобилю и сопроводили в Красную Поляну. Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.

Источник: https://www.mchs.gov.ru/